Genoa, da Bani ad Ekuban: il punto sugli infortunati

Il Genoa è tornato ad allenarsi a Pegli, ma le attenzioni si sono spostate sulla situazione in infermeria. La buona notizia è che gli esami non hanno evidenziato problemi per Ekuban, quella cattiva è che Bani è di nuovo alle prese con una lesione muscolare che lo pone in forte dubbio per la sfida contro il Frosinone, la prima dopo la sosta per le Nazionali. L'importanza del centrale è sotto gli occhi di tutti, ma nessuno vuole rischiare considerando che il giocatore ha già avuto problemi muscolari dopo la Reggiana e dopo la Salernitana.

Bani, Ekuban, Retegui e Messias: le ultime sugli infortuni del Genoa

Bani a forte rischio quindi mentre Ekuban è già tornato in campo e quindi sarà a disposizione, una bella novità per Gilardino che potrebbe non avere di nuovo a disposizione Retegui. Il ginocchio lo ha fermato anche con il Verona, la sosta potrà aiutarlo a migliorare ma al momento non ci sono certezze per il suo ritorno in campo già con il Frosinone.

Al momento sembra essere più vicino al ritorno in campo Messias rispetto al bomber. L'ex Milan è alle prese con il secondo infortunio stagionale dopo quello estivo, ha giocato solo due spezzoni di gara con Roma e Udinese, ma con i ciociari vuole esserci a tutti i costi per poter finalmente iniziare la su avventura in rossoblu, sperando che la sfortuna lo lascia in pace.