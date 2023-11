Il Genoa blinda Gudmdundsson

Trascinatore in campo e idolo dei tifosi che sognano ogni volta che danza tra gli avversari con il pallone tra i piedi. Albert Gudmundsson è il fuoriclasse del Genoa, un talento eclettico capace di essere luce del gioco e anche finalizzatore implacabile soprattutto da quando il suo gemello Retegui è alle prese con gli infortuni. Il folletto islandese ha già segnato sette gol in stagione, tre nelle ultime quattro gare tra Serie A e Coppa Italia, reti condite da prestazioni sublimi e che ovviamente hanno attirato le mire de grandi club.

Gudmundsson, pronto il rinnovo con il Genoa

La Roma di Mourino, una delle tante vittime di Gudmundsson in questo campionato, lo osserva così come si dice stia facendo l'Inter di Inzaghi. Al Ferraris da tempo sono di casa anche gli osservatori della Premier League con il Tottenham in prima fila per il 26enne rossoblu. Voci e niente più per ora, ma il Grifone non vuole farsi trovare impreparato, sa che un giocatore di questo calibro non si trova facilmente e così è pronto a blindarlo. L'edizione genovese di Repubblica svela che nei giorni scorsi si sarebbe conclusa la trattativa per il rinnovo di contratto con Gudmundsson che avrebbe firmato il nuovo accordo fino al 2026.

Una mossa per far capire a tutti che a gennaio non si muoverà da Genova, anche se i rumors continueranno, e per arrivare alla prossima estate con più potere contrattuale. Con un'intesa così lunga, unita alla felicità del giocatore che in Liguria sta molto bene, chiunque si siederà al tavolo delle trattative dovrà farlo con in mano un assegno molto "pesante". Il Genoa sa che una super offerta potrà arrivare soprattutto se l'islandese dovesse continuare così, ma cederà Gudmundsson solo alle sue condizioni e soprattutto solo finito questo campionato.