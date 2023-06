La Gradinata Sud cambia nome per le partite del Genoa

La Gradinata Sud cambierà nome per le partite del Genoa. Secondo le indiscrezioni raccolte e pubblicate oggi da Il Secolo XIX, in prima battuta durante la campagna abbonamenti e poi durante le partite del Grifone, il settore si chiamerà "Gradinata Zena" e fornirà proprio come ha fatto l'anno scorso un grande aiuto nel trascinare la squadra insieme alla Nord, cuore del tifo rossoblu.

Il nuovo nome, come detto, esordirà durante la campagna abbonamenti il cui lancio sarebbe previsto per la prossima settimana, quando tra l'altro partirà anche la stagione in campo del Grifone pronto a ritrovarsi a Pegli per poi partire per il ritiro in Val Di Fassa. L'attesa per la vendita delle tessere stagionali per le partite di Serie A del Genoa continua a salire e anche la società se n'è accorta, a tal punto che l'obiettivo sarebbe quello di andare oltre i 21mila abbonamenti della scorsa stagione.

La prima data da circo letto rosso però per i tifosi del Genoa sarà però quella del 2 luglio quando alle 18 all'Ocean Live Park sarà presentata la prima maglia del Grifone per la prossima stagione.