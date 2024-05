Genoa, Gilardino rinnova: la migliore delle scelte possibili

Dopo settimane di rumors, voci e notizie, arriva l'accordo: Gilardino rinnova con il Genoa per altri due anni, manca solo l'ufficialità ma ormai le parti hanno trovato la quadra su tutti i particolari, dallo stipendio raddoppiato ai progetti tecnici con garanzie sulla rosa. Tutti sono soddisfatti, tutti hanno ottenuto quello che volevano e per entrambe le parti è la migliore delle scelte possibili.

Genoa, perché Gilardino ha fatto bene a dire sì

Il tecnico ha scelto di restare in una piazza che lo ama, i cori a Marassi ne sono testimonianza assoluta e che gli ha dato un'occasione prima con la Primavera e poi con la prima squadra, un attestato di fiducia in un calcio sempre più improntato sul cambiare a tutti i costi, soprattutto se si parla di allenatori. La fiducia di tutte le componenti lo accompagna e questa è la base più solida da cui partire per continuare a centrare gli obiettivi.

I corteggiatori non sono mancati, Fiorentina su tutti, ma restare al Genoa gli darà quello che molti tecnici cercano e non trovano: un progetto ambizioso e a lunga scadenza con garanzie tecniche. Meglio di così proprio non si poteva chiedere.

Anche per il Genoa è la scelta giusta

Bene ha fatto anche il Genoa che ha riposto nell'uomo giusto la sua fiducia e cambiare adesso sarebbe stato un grosso rischio. Gilardino ha avuto tanti meriti, dalla creazione di un gruppo granitico, al lancio di molti giocatori, passando per una crescita personale e di squadra che è sotto gli occhi di tutti. Gli è stata chiesta la promozione in B e lui l'ha centrata al primo colpo risollevando la squadra dopo la gestione Blessin, poi l'obiettivo era la salvezza e anche quella arrivata in carrozza.

Per tutti questi motivi Gilardino è sempre stata la prima scelta e la sensazione è che la società non si sia mai mossa per nessun altro, andando a limare i dettagli per l'accordo restando ferma sulla sua posizione iniziale: Gila prima di tutti, il binomio funziona, spezzarlo adesso sarebbe stato un passo indietro che nessuno voleva fare perché l'obiettivo di tornare in Europa nei prossimi due anni è stato dichiarato e per centrarlo bisogna correre in avanti e anche veloce.