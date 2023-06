Genoa, è fatta per il rinnovo di Gilardino

Mancava solo la firma ed è arrivata. Alberto Gilardino resta al Genoa e sarà lui a guidare la squadra in Serie A dopo essere stato il tecnico della Promozione. L'ex campione del mondo e il Grifone hanno trovato l'accordo per il prolungamento del contratto allungandolo di un anno rispetto a quello già siglato quando è il mister è approdato sulla panchina della prima squadra rossoblu.

Genoa-Gilardino: le cifre del nuovo contratto

Gilardino e il Genoa hanno trovato l'accordo fino al 2025 e con uno stipendio che da 500mila euro che potrà arrivare a 800mila nel caso di raggiungimento di alcuni traguardi della squadra rossoblu.

Avanti tutta con il tecnico che è stato la guida del gruppo in Serie B, capace di dare gioco e anima a una squadra che con Blessin si esprimeva senza mai brillare. Con Gilardino tutto è cambiato e adesso arriva il meritato premio, un nuovo contratto e la Serie A da gustare in panchina per la prima volta in carriera.

Il traguardo da tagliare per la prossima stagione sarà quello della salvezza, nelle idee della proprietà da ottenere in maniera tranquilla. Per farlo ovviamente non basterà il rinnovo dell'allenatore, ci sarà da rinforzare la rosa ma se l'accordo è stato trovato significa che anche in sede di mercato il progetto è stato condiviso.