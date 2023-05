Genoa-day: dalla festa per la Serie A al funerale alla Samp, attesa per i cammelli

Cresce l'attesa tra i tifosi del Genoa, venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20:30 si gioca Genoa-Bari allo stadio Luigi Ferraris, match valido per l'ultima giornata di Serie B con il Grifone già promosso in Serie A. La festa dei sostenitori rossoblù per il ritorno nella massima serie dopo un solo anno di purgatorio, come promesso dalla nuova proprietà, è già iniziata da diversi giorni tra gli sfottò ai 'cugini' blucerchiati e bandiere appese nei quartieri della città, ma allo stadio, che sarà gremito, è prevista una grande coreografia, per celebrare nel migliore dei modi il traguardo raggiunto.

Grande attesa, meteo permettendo, anche per il funerale alla Sampdoria, tradizione di lungo corso per entrambe le sponde calcistiche di Genova. Venne messo in scena lo scorso anno dai tifosi blucerchiati dopo la retrocessione in Serie B del Grifone e verrà replicato a parti invertite con un corteo tra la Gradinata Nord e piazza De Ferrari dopo la partita. Ci saranno come sempre bare, lumini e figuranti vestiti da sacerdoti, ma da settimane si rincorrono anche le voci sulla presenza di sceicchi e cammelli, veri o finti, per fare il verso alla nota trattativa con i presunti emissari della famiglia Al Thani impegnati nell'acquisto della Sampdoria. Per mesi le voci si erano rincorse in città, soprattutto via social, alimentando le fantasie e le speranze di una parte di tifoseria blucerchiata, in attesa di un fantomatico bonifico che non è poi mai arrivato. Bocche cucite dal mondo della tifoseria genoana per preparare la grande sorpresa, probabilmente ci saranno degli animali finti, in cartapesta o gonfiabili, ma rimane l'incognita sulla presenza di animali veri. La verità si conoscerà solo in serata. La speranza è che tutto rimanga nell'ambito della goliardia, non sono infatti mancate le polemiche nei giorni scorsi per la comparsa di una bara con un lumini nei pressi di una targa posta a Sampierdarena per ricordare 'Bek', all'anagrafe Giacomo Fantoni, storico capo degli Ultras Tito della Sampdoria morto nel dicembre del 2021 in un incidente stradale in sopraelevata.

Sulla sponda blucerchiata sono invece giorni caldissimi. Da una parte la Sampdoria è già retrocessa sul campo e sabato sera giocherà a San Siro contro il Milan, dall'altra si sta giocando la partita più importante, con il cda impegnato nella corsa contro il tempo per evitare il fallimento. Entro la fine della settimana è attesa una risposta dalle banche sul piano di ristrutturazione del debito, sullo sfondo proseguono le grandi manovre per il salvataggio della società in vista dell'assemblea degli azionisti prevista per i prossimi 26 e 29 maggio: "Aumento di capitale o ristrutturazione impossibile" era il messaggio che accompagnava la convocazione. In pole c'è sempre Alessandro Barnaba, più defilati Raffaele Mincione di Wrm Group e Massimo Zanetti, nome nuovo il proprietario del Leeds (in uscita) Andrea Radrizzani.