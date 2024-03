Genoa-Frosinone 1-1, pagelle: Gudmundsson il migliore, Retegui in giornata no

Non basta Gudmundsson a sbloccare il Genoa che a Marassi pareggia 1-1 con il Frosinone e rimanda per la quarta volta di fila l'appuntamento con la vittoria.

L'islandese è il migliore dei suoi e non solo per il gol, bene anche Vasquez, decisamente non buona la partita di Retegui che si fa anche male.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.