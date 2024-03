Genoa-Frosinone 1-1, un punto e due infortuni nel sabato rossoblu

Rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria il Genoa che a Marassi si ferma sull'1-1 contro il Frosinone. Succede tutto nel primo tempo con Reiner che risponde a Gudmundsson, per Gilardino è la quarta gara senza successi con due ko e due pareggi di fila dopo quello di Torino con la Juventus. Il sabato rossoblu è opaco anche per due brutte notizie, durante la gara si fermano per problemi fisici Retegui e Malinovskyi.

Genoa-Frosinone 1-1, la cronaca

Gilardino sceglie Vogliacco in difesa al posto di De Winter, cambio anche a sinistra dove gioca Spence, mentre dall'altra parte torna Sabelli dopo la squalifica. Per il resto dentro tutti i titolari con Messias mezz'ala e la coppia offensiva Retegui-Gudmundsson.

Partenza lenta per la gara del Ferraris in cui il Frosinone prova a tenere il pallino del gioco nei primi minuti di gara, ma è il Genoa ad avere l'occasione per passare: calcio d'angolo di Gudmundsson per l'incornata di Vasquez che sbatte sulla traversa e poi tocca il terreno fuori dalla porta di Turati che poi vola a deviare in angolo il tap in ancora di testa di Sabelli. Al 15' prima incursione di Soulé che va via ad un paio di difensori ma poi sparacchia a lato con il destro. Lo spartito della gara non cambia, gli ospiti bisognosi di punti tengono palla ma senza creare grandi preoccupazione e il Genoa prova a ripartire provandoci anche da fuori come fa Vasquez che al 24' spara un sinistro potentissimo alto di poco. La prima svolta del match arriva al 28' quando Gudmundsson semina il panico in area di rigore avversaria e Okoli lo stende, per l'arbitro è rigore che lo stesso islandese trasforma. I ciociari non si arrendono, anzi provano subito ad attaccare e con un'imbucata in area rischiano di arrivare pericolosamente dalle parti di Martinez ma Vasquez è bravissimo a fermare tutto. Nessuno riesce invece a fermare Reiner al 37', l'attaccante calcia un rigore in movimento sull'assist di Zortea e trova il pari. Il Genoa si spegne e Brescianini al 39' impegna Martinez con una gran botta da fuori.

Nella ripresa Gilardino cambia subito, fuori Spence, dentro Malinovskyi con Messias che slitta a sinistra. Al 52' altra sostituzione, questa volta obbligata, perché Retegui si fa male alla caviglia, entra Haps e Messias cambia ancora ruolo andando ad affiancare Gudmudsson in attacco. La fortuna proprio non aiuta il Grifone che al 60' perde anche Malinovskyi, l'ucraino si ferma per un problema ai flessori ed è costretto ad uscire, al suo posto entra Strootman. Nella ripresa si gioca pochissimo, il primo a farsi vedere è il Frosinone al 64' con un tiro sbilenco di Zortea. Al 67' la risposta del Genoa è un sinistro magico di Messias che si spegne di poco a lato sulla destra di un Turati battuto. Nel finale Gilardino pesca Ankeye dalla panchina per dare più peso all'attacco del Grifone. All'80' ancora Frosinone con botta mancina di Soulé da ottima posizione e palla che finisce fuori. A pochi minuti dal termine l'ultima occasione con un colpo di testa di Vogliacco alto.

Genoa-Frosinone 1-1, gli highlights

A breve sul canale ufficiale Youtube della Lega Serie A sarà disponibile il video con i gol e gli highlights della gara che verrà poi inserito anche

Genoa-Frosinone 1-1, il tabellino

Marcatori 30' Gudmundsson, 36 Reiner

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Vogliacco 6, Bani 6, Vasquez 6,5; Spence 5,5 (46' Malinovskyi s.v., 64' Strootman 6), Messias 5,5, Badelj 5,5 (76' Ankeye 6), Frendrup 6, Sabelli 6 (75' Thorsby); Gudmundsson 7, Retegui 5 (54' Haps)

Frosinone (3-4-3): Turati 6,5; Lirola 6, Romagnoli 6, Okoli 5,5; Zortea 6,5, Barrenechea 6, Brescianini 6,5, Valeri 6; Soulè 5,5 (82' Ibrahimovic s.v.), Cheddira 6,5 (82' Cuni s.v.), Reinier 6,5 (82' Mazzitelli s.v.)

Arbitro: Sacchi

Note: ammoniti Retegui, Badelj, Zortea