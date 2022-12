Genoa-Frosinone 1-0, il Grifone batte la capolista e si rilancia

La cura Gilardino funziona per il Genoa che batte 1-0 al Ferraris il Frosinone primo in classifica in Serie B grazie ad un gol di Gudmundsson nel primo tempo. Il Grifone vince e diverte con il nuovo allenatore che inanella il secondo successo di fila in casa e il terzo risultaato utile consecutivo. Una striscia che permette ai rossoblu di agganciare al terzo posto il Bari e di arrivare a sole tre lunghezze dal secndo posto occupato dalla Reggina e che vale la promozione diretta in Serie B,

Genoa-Frosinone 1-0, la cronaca

Gilardino non cambia il Genoa che scende ancora in campo con il 4-3-3 e con l'undici che ha pareggiato con l'Ascoli al Del Duca. Ci sono quindi Aramu e Gudmundsson con Coda in attacco. Il Frosinone, reduce da dieci risultati utili consecutvi, è il primo a farsi vedere al 7' con Rhoden che da sotto porta alza troppo la mira facendo correre un brivido sulla schiena di Semper. Dieci minuti più tardi si rende pericoloso anche il Genoa, sul calcio d'angolo la deviazione dell'ex Sampirisi per poco non finisce nella porta ospite. E'il preludio al gol del Grifone, al 22' Aramu dalla bandierina trova la spizzata di Bani e la palla va in rete, piccolo giallo sul marcatore perché Gudmundsson tocca, anche se all'inizio la Lega Serie B regala la rete al capitano, per poi fare retromarcia. Poco importa, è 1-0 e il Ferraris fa festa. La partita è viva, veloce e divertente, al 25' slalom di Boloca che arriva fino in porta ma spostato bene da Dragusin non riesce a concludere. Al 35' grande occassione per il Frosinone con Insigne che ci prova da fuori ma Semper respinge, arriva Garritano che da pochi passi prova a mettere in porta, ma Bani salva tutto.

Passa solo un minuto ed è Jagiello a calciare da fuori area con il pallone, deviato da un difensore avversario finisce in angolo, dalla bandierina va Aramu e Mazzitelli colpisce la traversa della sua porta nel tentativo di di sventare la minaccia. La partita è bellissima e al 44' altro salvataggio sulla linea del Genoa con Strootman che ferma il tiro a botta sicura di Boloca.

I due tecnici non toccano le proprie squadre nell'intervallo e la prima conclusione della ripresa è di Aramu che al 55' non mette in difficoltà Turati. Il Frosinone si prende il predominio del campo, ma è il Genoa a rendersi ancora pericoloso con Jagiello che mette in mezzo per Coda, ma la deviazione del centravanti finisce fuori. Cresce il Grifone che non rischia più nulla e trova anche il modo di far divertire i suoi tifosi con alcune giocate pregevoli, in particolare due belle azioni di Gudmundsson e Aramu. Nel finale si fa vedere ancora il numero 10 che sfiora il terzo gol personale in campionato con un sinistro che finisce di pochissimo fuori. Nel recupero il Frosinone prova il tutto per tutto ma non riesce mai ad arrivare dalle parti di Semper.

Genoa Frosinone 1-0 | Tabellino e voti

Marcatori: 22' Gudmundsson

GENOA (4-3-3): Semper; 6,5 Hefti 6, Bani 7, Dragusin 6, Sabelli 6,5; Jagiello 6,5 (73' Sturaro), Strootman 6,5, Frendrup 6; Aramu 6,5 (94' Ilsanker s.v.), Coda 5,5 (73' Puscas 6), Gudmundsson 6 (91' Yalcin s.v.).

FROSINONE (4-3-3): Turati 6; Sampirisi 5,5 Ravanelli 6, Szyminski 6 (70' Borrelli 5), Cotali 6; Rodhen 6, Mazzitelli 6, Boloca 5,5 (80' Lulic 6); Garritano 6 (71' Oyono 5,5), Mulattieri 6,5 (80' Moro 6), Insigne 6 (56' Caso 6).

Arbitro: Sozza di Seregno

Note: Ammoniti: 59' Boloca, 67' Rhoden, 71' Borrelli, 74' Struraro