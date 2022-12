Genoa-Frosinone 1-0, pagelle: Bani è un gigante, Jagiello quantità e qualità

Vince il Genoa e non in una gara normale. Il Grifone batte 1-0 il Frosinone primo in classifica in Serie B e fino ad oggi un vero e proprio schiacciasassi. Al Ferraris Gilardino continua la sua marcia sulla panchina rossoblu che per ora ha portato in dote due successi in casa, un pareggio ad Ascoli e ora è terzo insieme al Bari.

Tra i singoli ottima la serata di Bani che è fondamentale sia in attacco che in difesa, bene anche Jagiello e Gudmundsson che mette la firma sulla vittoria. Lampi di classe per Aramu che inizia a far capire perché merita il deici sulla spalle.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.