Genoa-Fiorentina, probabili formazioni: dubbio Caicedo, c'è Destro

Dopo la bellissima vittoria contro il Cagliari torna in campo il Grifone sabato 18 settembre 2021. Alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris si gioca Genoa-Fiorentina, match valido per la quarta giornata di Serie A. In gran forma la Viola che, dopo aver perso all'esordio contro la Roma (3-1), ha messo in riga Torino e Atalanta: doppia vittoria 2-1 e sei punti in classifica.

QUI GENOA. Ancora non al meglio Caicedo, alle prese con un problema muscolare, conferma quindi per Destro sul fronte offensivo in coppia con Pandev. A centrocampo sta recuperando Badelj, ma si va verso la conferma di Rovella con Traoré (in vantaggio su Hernani) e Sturaro, sulle fasce Fares dal primo minuto dopo la doppietta al Cagliari e Cambiaso, uomo assist contro i sardi.

QUI FIORENTINA. Ballottaggio tra i pali con Terracciano che insidia Dragovski dopo le grandi parate contro l'Atalanta mentre a centrocampo Castrovilli e Duncan si giocano una maglia per completare il pacchetto con Torreira e Bonaventura. Confermatissimo Vlahovic in attacco, sugli esterni Gonzalez e Callejon.

Probabili formazioni Genoa-Fiorentina

Genoa (3-5-2): Sirigu; Criscito, Biraschi, Maksimovic; Fares, Touré, Rovella, Sturaro, Cambiaso; Pandev, Destro. All. Ballardini.

Fiorentina (4-3-3): Dragovski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Bonaventura; Gonzalez, Vlahovi, Callejon. All. Italiano.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Calcio d'inizio: sabato 18 settembre, ore 15:00.

Dove vederla: DAZN.