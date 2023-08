Genoa-Fiorentina, probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Italiano

E' tutto pronto per il ritorno del Genoa in Serie A. Il Ferraris è pronto a vestirsi per la festa con i colori rossoblu a dipingere tutto lo stadio sabato 19 agosto alle 20,45, gli oltre 27mila abbonati, record storico, si uniranno agli altri tifosi del Grifone, il resto lo farà lo spicchio viola pieno ormai da qualche giorno. L'atmosfera delle grandi occasioni per una partita importante in cui però non sarà il migliore dei Genoa possibili, Gilardino infatti dovrà rinunciare a due dei grandi colpi di mercato, Messias e Malinovskyi con l'ucraino che oggi ha svolto le visite mediche e si unirà presto al gruppo.

Genoa-Fiorentina: le scelte di Gilardino

Per il tecnico del Genoa sarà l'esordio nel massimo campionato in cui confermerà il 3-5-2 dello scorso anno in cui in difesa sono sicuri del posto sia Vasquez che Dragusin, mentre la terza maglia della linea davanti a Martinez dovrebbe finire sulle spalle di Bani, recuperato, e non di Vogliacco, non al meglio.La prima faccia nuova nell'undici titolare sarà Martin a sinistra, a destra giocherà Hefti, Sabelli è infatti squalificato al pari di Strootman. In attesa della qualità, la mediana sarà incentrata sul fosforo di Badelj e la "gamba" di Thorsby e Frendrup. In attacco dopo l'ottima prova in Coppa Italia la coppia sarà Gudmundsson-Retegui, con l'italo-argentino che farà il suo esordio in Serie A dopo aver vestito la maglia della nazionale azzurra.

Genoa-Fiorentina: le scelte di Italiano

Italiano continua sulla linea dell'offensivismo spinto che gli ha regalato parecchie soddisfazioni la scorsa stagione, con due finali conquistate, ma perse, tra Coppa Italia e Conference League. Il modulo sarà il 4-2-3-1 con Biraghi confermato a sinistra nonostante l'acquisto di Parisi, e Dodo a destra, coppia centrale Milenkovic e Ranieri, favorito su Martinez Quarta. A centrocampo ci saranno Arthur e l'ex di turno Madragora, alle spalle del centravanti Nzola, pronto a battere la concorrenza di Jovic e Beltran, spazio ai pericolosi esterni Ikone e Gonzalez mentre il trequartista sarà il sempreverde Bonaventura. Fuorid dai giochi Castrovilli per infortunio e Kouamé per squalifica.

Genoa-Fiorentina: le probabili formazioni

Genoa (3-5-2) Martinez, Bani, Vasquez, Dragusin; Hefti, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui

Fiorentina (4-2-3-1) Terraciano, Dodo, Milenkovic, Venuti; Arthur, Madragora; Gonzalez, Bonaventura, Ikone; Nzola.

Genoa-Fiorentina in diretta tv e streaming

Il match di sabato 19 agosto alle 20,45 tra Genoa e Fiorentina sarà trasmessa unicamente da DAZN, piattaforma che detiene i diritti per tutte le gare di A e che è disponibile sia su App che attraverso il sito ufficiale, previa abbonamento.