Genoa-Fiorentina 1-4, pagelle: Biraschi ed Hefti "ballano", Bani cancella Nzola

La Fiorentina si impone a Marassi con una prova di forza contro un Genoa che aspetta i rinforzi, quelli già arrivati come Malinovskyi e Messias, e quelli che si vestiranno di rossoblu da qui a fine mercato. Le attenuanti ci sono tutte per Gilardino che nella prima panchina in Serie A perde, e male, contro una squadra più forte e decisamente più tonica anche a livello fisico.

Dietro la lavagna finiscono quasi tutti i rossoblu, soprattutto in difesa con Biraschi ed Hefti che affondano contro Brekalo e compagni. In pochi si salvano, Bani è bravo a spegnere Nzola, bene anche Gudmundsson e Frendrup.

