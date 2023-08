Genoa-Fiorentina 1-4: ritorno in Serie A da incubo per il Grifone

Fiorentina troppo forte per il Genoa di oggi. E' questo il verdetto che esce dal Marassi rossoblu che riabbraccia la Serie A con il pieno di entusiasmo e di tifosi che riempiono il Ferraris. La viola vince 4-1, chiudendo il primo tempo sul 3-0, il Genoa prova a svegliarsi nella ripresa ma dopo aver incassato la quarta rete riesce solo a segnare con Biraschi. Il Grifone di oggi è però molto lontano da quello che avrà a disposizione Gilardino nelle prossime settimane, fin dalla prossima gara con la Lazio ci sarà un Malinovskyi in più, poi rientrerà anche Messias, e la società sul mercato si sta muovendo per rinforzare gli esterni, vicinissimo Laxalt. Qualcosa dopo la gara di oggi potrebbe muoversi anche in difesa, apparsa troppo debole per affrontare il massimo campionato. Solo dopo la fine del mercato si potrà vedere una squadra all'altezza dell'obiettivo: la salvezza.

Genoa-Fiorentina 1-4, la cronaca

Qualche novità sia per Gilardino che per Italiano, nel Grifone in difesa c'è Biraschi e non Vogliacco non al meglio, stupisce anche la viola con Brekalo e non Ikone dall'inizio a sinistra. La partenza è da incubo per il Genoa che dopo appena undici minuti è già sotto 0-2, la prima rete è di Biraghi che espolde il destro, non il suo piede e infila il pallone sotto la traversa, sette minuti dopo è Bonaventura a "bucare" Martinez che prima tocca la conclusione di Gonzalez sul palo ma poi non può nulla sul tap in del trequartista viola. La Fiorentina è dominante per i primi venti minuti, il possesso palla della squadra di Italiano mette in grossa difficoltà la mediana del Grifone che soffre ma prova a scuotersi con una conclusione di Badelj che sfiora il palo di Terraciano al 23'. I rossoblu sembrano crescere, ma è solo un'impressione perché al 40' arriva il tris viola con Gonzalez che su angolo di Biraghi sovrasta tutti e di testa manda alle spalle di Martinez il terzo pallone della serata.

Il monologo continua anche nella ripresa, la Fiorentina è assoluta padrona del campo e per i viola è facile infilare anche il quarto gol: cross in mezzo per Mandragora che si inserisce senza opposizioni e batte ancora Martinez. La gara è in ghiaccio, ma il Genoa trova il modo per reagire e dopo un paio di minuti arriva il primo gol dal ritorno in Serie A grazie a Biraschi. I padroni di casa sembrano crescere anche grazie al cambio di modulo con Gilardino che si mette a specchio rispetto ad Italiano, non che si combini molti in attacco ma lo spirito è sicuramente diverso. L'occasione per il secondo gol arriva a cinque minuti dalla fine ma Terraciano è bravo a intercettare l'ultimo tentativo rossoblu. Il triplice fischio arriva come una liberazione, la prima a Marassi è stata una festa solo per i tifosi che aspettano i nuovi acquisti per vedere un Genoa davvero all'altezza della Serie A.

Genoa-Fiorentina 1-4, Tabellino e voti

Marcatori: 4' Biraghi, 11' Bonaventura, 39' Gonzalez, 56' Mandragora, 58' Biraschi

Genoa (3-5-2): Martinez 5,5; Biraschi 5, Bani 6, Dragusin 5,5; Hefti 5 (59' Vasquez 5,5), Frendrup 6, Badelj 5,5 (59' Jagiello 6), Thorsby 5, Martin 5,5 (59' Ekuban 6); Gudmundsson 6, Retegui 5,5.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 7, Milenkovic 6, Ranieri 6, Biraghi 7; Arthur 6,5, Mandragora 6,5 (82' Duncan s.v.); Nico Gonzalez 7 (72' Sottil s.v.), Bonaventura 7 (88' Infantino s.v.), Brekalo 7; Nzola 5,5 (82' Beltran s.v.).

Aribtro: Ayroldi

Note: Ammoniti: Retegui, Biraghi, Bonaventura, Bani