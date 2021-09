Genoa-Fiorentina 1-2, le pagelle: super Sirigu, calamità Biraschi

Rimandati Touré e Melegoni, bene anche Maksimovic in difesa ad annullare Vlahovic

Esulta la Fiorentina al termine di una gara ruvida e a tratti nervosa, i goal di Saponara e Bonaventura nella ripresa mandano al tappeto un Grifone volenteroso, ma poco incisivo davanti. Protestano i rossoblù per un rigore non concesso a Behrami, nel finale il penalty della bandiera di Criscito, a gara praticamente finita.

VIDEO | Genoa-Fiorentina 1-2: goal e highlights

Ancora un'ottima prova di Sirigu tra i pali, sicurezza Maksimovic in difesa: l'ex Napoli non concede praticamente nulla a Vlahovic. Male Biraschi dopo il suo ingresso in campo, rimandati anche Touré e Melegoni.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.