Genoa, tifosi in piazza per i 128 anni del Grifone

La Gradinata Nord ha dato appuntamento ai tifosi in piazza Alimonda lunedì 6 settembre, a partire dalle ore 18: "A mezzanotte del 7 festeggeremo il compleanno in piazza De Ferrari"

I tifosi del Genoa si preparano ai festeggiamenti per i 128 anni dalla nascita della società, la più antica d'Italia. Il 7 settembre ricorre infatti l'anniversario dalla fondazione e per l'occasione la Gradinata Nord ha dato appuntamento ai tifosi in piazza Alimonda lunedì 6 settembre, a partire dalle ore 18.

"128 anni di amore e passione - si legge in un volantino firmato dall Gradinata Nord - ci incontreremo alle ore 18 in piazza Alimonda e allo scoccare della mezzanotte di martedì 7 settembre in piazza De Ferrari per festeggiare il compleanno del Genoa".

"Quel giorno - prosegue il volantino - invitiamo tutti a indossare la maglia del Genoa e a colorare la nostra città con le nostre bandiere, perché Genova è solo rossoblù".

Non manca poi una stoccata al presidente Preziosi: "Nell'attesa di poter celebrare questa giornata con una proprietà degna della nostra tradizione e del nostro blasone, non molliamo un centimetro al nostro orgoglio di avere il cuore rossoblù, prima di qualsiasi risultato. Perché la storia siamo noi".