Il Genoa femminile vince il derby con lo Spezia e spicca il volo

Serie C femminile Girone C

Il derby ligure si colora di rossoblu e lancia il Genoa femminile al terzo posto nella classifica del girone A della Serie C femminile. Le genovesi si impongono sul campo dello Spezia grazie ad un autorete su una palla vagante in area di rigore spezzina. Basta per vincere una gara equilibrata in cui in ballo c'erano punti importanti visto che le padrone di casa sono in piena lotta salvezza.

Il Genoa ha avuto il merito di rompere l'equilibrio e di proteggere il vantaggio conquistando tre punti fondamentali in vista del rush finale della stagione. Le rossoblu infatti grazie a questo successo volano a quota 48 punti, a meno un del Pinerolo secondo che sembra in caduta libera e potrebbe essere già sorpassato domenica prossima quando ci sarà la sfida Genoa-Real Meda, formazione che al momento è al quintultimo posto con 23 punti.

Grazie ad una seconda parte di stagione da favola le genovesi possono così continuare a sognare anche se il primo posto rimane troppo lontano, l'Arezzo è infatti a 60 punti. Le prossime gare saranno importanti e il Grifone dovrà guardarsi anche alle spalle, Pavia, Orobica Calcio Bergamo e Azalee Solbiatese sono infatti a una sola lunghezza di distanza.