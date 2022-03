Il Genoa femminile continua a scalare la classifica

Serie C femminile

Serie C femminile Girone A

Splende il sole sul Genoa femminile che continua con ottimi risultati il campionato di Serie C. Nel girone A le rossoblu sono al momento quarte in classifica con 33 punti, a meno tre dall’Orobica Bergamo, ma l’operazione aggancio è già partita visto che nel prossimo turno di campionato le genovesi affronteranno il fanalino di coda Caprera.

Nell’ultima sfida il Genoa ha avuto la meglio sulla Lucchese femminile per 1-0 grazie al gol di Parodi e alla solita difesa ermetica. Zero i gol al passivo nelle ultime tre giornate di campionato con Lucchese, Fiamma Monza e Indipendiente Ivrea, non è quindi un caso che la retroguardia sia la terza migliore del torneo con 16 gol subiti, meglio hanno fatto solo la capolista Arezzo, il Pinerolo secondo e proprio l’Orobica Bergamo.

La marcia delle rossoblu procede così spedita, sono quattro i risultati utili di fila 1-0 con la Lucchese, 2-0 con il Fiamma Monza, 0-0 con l’Ivrea e 3-1 al Perugia. Un poker arivato nelle prime quattro gare del girone di ritorno, mentre quello di andata si era concluso con il ko 3-1 con l’Orobica Bergamo, ultimo stop prima della striscia positiva. Con il Caprera si punta a mettere la quinta, poi ci sarà la Pistoiese, al momento terzultima e altro avversario decisamente alla portata