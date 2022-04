Genoa femminile, vittoria sul Pavia e sorpasso in classifica

C'è un Grifone che vola, ed è quello del settore femminile, protagonista di un 2022 da incorniciare. Le rossoblu nella scorsa giornata del campionato di Serie C, girone A, hanno vinto lo scontro diretto contro il Pavia Academy operando il sorpasso in graduatoria e piazzandosi al quarto posto a meno uno dall'Orobica Calcio e a meno quattro dal Pinerolo secondo, e in difficoltà. L'unica posizione che sembra preclusa ad oggi è la prima con l'Arezzo che viaggia a 57 punti, lontanissimo dalle inseguitrici.

Il match contro il Pavia condensa tutte le sue emozioni nel primo tempo. Le ospiti riescono subito a passare in vantaggio, è il settimo quando Codecà infila in rete lo 0-1. La risposta del Genoa però immediata, già al 10' Campora riporta tutto in parità. Il gol vittoria arriva invece al 24 con Parodi che blinda i tre punti e il sorpasso in classifica.

Dopo la sosta pasquale per il Grifone arriva il derby con lo Spezia, con el aquilotte che veleggiano in una tranquilla metà classifica a 29 punti.