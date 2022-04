Genoa Femminile, parte lo sprint per il terzo posto

Girone C

Serie C femminile

Serie C femminile Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Genoa Women

Sette giornate, ventuno punti a disposizione e il terzo posto nel mirino. Il Genoa femminile dopo quattro successi consecutivi ottenuti con Fiamma Monza, Lucchese, Caprera e Pistoiese, si è fermato nell'ultimo turno contro l'Azalee Solbiatese, sconfitta 2-1, che però non ha intaccato troppo la classifica. Le rossoblu sono infatti quinte a 42 punti, dietro a Orobica Calcio Bergamo (43 punti) e Pavia Academy (44). E saranno proprio queste ultime, le terze della classe, Arezzo e Pinerolo sembrano essere troppo lontane per essere riprese, le prossime avversarie delle genovesi.

Sabato con calcio d'inizio alle 14,30 quindi ci sarà in palio una fetta di terzo posto con il Genoa che sogna il sorpasso contro una squadra pericolosissima che ha il migliore attacco del torneo con 58 reti al'attivo in 22 gare, più due a gara di media. Le rossoblu opporrano la seconda miglior difesa (19 gol al passivo) e proveranno a fermare la corsa di una formazione che ha vinto le ultime due partite con Meda e Pontedera. Servirà quindi una grande gara a cui poi seguirà la sosta, si tornerà infatti in campo il 24 aprile con il derby ligure tra Spezia e Genoa.