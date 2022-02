Genoa femminile: il bilancio (positivo) della stagione

Sesto posto con 23 punti e una classifica decisamente tranquilla con più possibilità di salire rispetto a quello di abbassare la propria posizione. Insomma dopo quattrodici partite giocate, con con 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, il bilancio rossoblu è positivo anche se va detto che quelle davanti corrono a tal punto che prenderle sembra davvero impossibile.

Le ragazze liguri non giocheranno questo weekend, il campionato è infatti fermo, ma torneranno in campo il prossimo fine settimana per sfida il Perugia, l?obiettivo è quello di vincere contro una squadra apparsa abbastanza in difficoltà in questa prima parte di annata.

Nelle ultime giornate invece le rossoblu sono uscite dal campo sconfitte 3-1, a testa alta, contro la terza della classe, l?Orobica Calcio Bergamo, hanno pareggiato con la Ternana e hanno travolto il Pontedera 4-0. Un buon ruolino di marcia per il Genoa che dopo il Perugia affronterà l?Independiente Ivrea e poi sarà al cospetto della Fiamma Monza.

Tra i singoli non si può non notare l?ottima partenza di stagione della coppia del gol rossoblu, le due Giulia, Parodi e Tortarolo che hanno segnato sette reti a testa, quattrodici in due quindi delle trentatre totali del super attacco del Grifone, uno dei migliori di tutto il torneo.