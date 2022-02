Genoa Femminile, con il Fiamma Monza per salire ancora

Le Grifoncine danno l’assalto alle parti alti della classifica di Serie C femminile. Davanti Arezzo e Pinerolo volano, sono rispettivamente a 43 e 39 punti e irraggiungibili per tutti. Dietro però la lotta è aspra, il Genoa è quinto a 27 punti dietro a Orobica Calcio Bergamo e a Pavia Academy rispettivamente a 31 e 30. Domenica alle 14,30 le rossoblu tornano in campo dopo la vittoria con il Perugia di inizio anno e il pari contro Invrea dell’ultima giornata.

Il prossimo avversario ha 16 punti, è quartultimo e ha perso già otto volte su sedici in stagione. La differenza in classifica fa notare come tra le due compagini c’è un certo gap che il Genoa vuole fare valere sul campo grazie soprattutto al suo attacco da 35 gol, il secondo migliore di tutto il campionato.

L’occasione è ghiotta per accorciare rispetto alle due formazioni che al momento sono davanti in classifica entrambe impegnate in trasferta, come il Grifone, contro Ivrea e Spezia, sulla carta impegni più probanti.