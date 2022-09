Coppa Italia femminile, girone di ferro per il Genoa

Girone di ferro per il Genoa femminile in Coppa Italia. Le rossoblu infatti sono state inserite nel Gruppo E con la Fiorentina squadra di Serie A capace di vincere alla prima di campionato contro una big come il Milan 3-1, e il Verona. L'Hellas è una formazione di Serie B, proprio come il Genoa ma l'anno scorso è retrocessa dalla massima serie e quindi ha un organico decisamente competitivo.

L'esordio nella competizione delle genovesi sarà domenica 11 settembre proprio contro le venete.

Di seguto tutti i gironi della Coppa Italia femminile:

GIRONE A: Sampdoria, San Marino, Ravenna

GIRONE B: Juventus, Brescia, Cittadella

GIRONE C: Roma, Como, Arezzo

GIRONE D: Inter, Parma, Cesena

GIRONE E: Fiorentina, Hellas Verona, Genoa

GIRONE F: Milan, Lazio, Ternana

GIRONE G: Pomigliano, Napoli, Tavagnacco

GIRONE H: Sassuolo, Chievo Verona, Sassari Torres