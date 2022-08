Serie B femminile, il calendario del Genoa

Ci sarà anche il Genoa ai blocchi di partenza della Serie B femminile. Le rossoblu sono entrate al posto del Cortefranca e affronteranno all'esordio assoluto nella categoria il Tavagnacco il 18 settembre. Sarà un campionato lungo, chiusura prevista il 28 maggio dopo 30 giornate, e difficile: solo la prima vola in Serie A direttamente, mentre la seconda affronterà la penultima di A. Saranno invece tre le retroccessioni in Serie C. Tra le squadre al via sicuramente da tenere d'occhio Napoli, Verona e Lazio che l'anno scorso hanno militato nella massima serie.

Queste le sfide del Grifone dalla prima giornata in poi

1. Genoa-Tavagnacco

2. Ravenna-Genoa

3. Genoa-Brescia

4. Sassari Torres-Genoa

5. Genoa-Lazio Women

6. Arezzo-Genoa

7. Genoa-Chievo Verona

8. Cittadella-Genoa

9. Genoa-Trento

10. Napoli-Genoa

11. Genoa-Cesena

12. Genoa-Ternana

13. Hella Verona-Genoa

14. Genoa-San Marino

15. Apulia Trani-Genoa