Dove vedere Genoa-Val di Fassa in diretta tv

I test fisici sono finiti, il Genoa ha lasciato Pegli e questo pomeriggio è arrivato a Moena dove inizierà il ritiro estivo in programma fino al 26 luglio. Gilardino ha a disposizione quasi la totalità della rosa tranne chi è ha giocato Europei e Coppa America (Malinovskyi, Retegui e Vasquez a cui è stato un concesso un periodo di vacanze supplementare) e Fini che invece è impegnato con le selezioni giovanili azzurre.

Genoa-Val di Fassa, l'amichevole in diretta tv e streaming gratis

Oggi alle 17 primo allenamento, domani prima amichevole contro i dilettanti della Val Di Fassa, squadra che milita in prima categoria, a partire dalle 17,30 sul campo dell'impianto Cesare Benatti di Moena. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del Genoa, mentre chi non riuscirà a salire in quota per seguire la squadra potrà vedere la gara in tv su Telenord (sul digitale terrestre) oppure in streaming sul sito dell'emittente genovese.

Sarà la prima amichevole del Grifone per questa estate, la seconda ci sarà il 20 luglio con il Venezia, la terza il 25 con il Mantova con il match che seguirà la presentazione ufficiale della squadra in ritiro in programma la sera prima. L'1 agosto invece il Genoa sarà di scena al Rigamonri di Brescia per sfidare le "rondinelle".