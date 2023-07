Genoa, 12 gol nella prima amichevole stagionale

A Moena va in scena la prima amichevole stagionale del Genoa di Gilardino. Gli avversari sono i padroni di casa del Fassa Calcio, squadra che milita in prima categoria e che fa da sparring partner in una giornata in cui sono molti i tifosi rossoblu assiepati sugli spalti. Sugli scudi Gudmundsson, autore di quattro delle dodici reti del Genoa, nella ripresa il tecnico decide di far giocare la squadra in dieci contro undici.

Genoa-Fassa Calcio 12-0: la cronaca

Solo due i volti nuovi nella formazione iniziale del Genoa, davanti a Martinez giocano Bani, Vogliacco e Biraschi, a centrocampo Sabelli, Badelj e Strootman formano la linea a quattro insieme al nuovo acquisto Martin, in attacco Aramu gioca alle spalle di Coda e Gudmundsson.

Al 6' la prima rete stagionale del Genoa la segna Sabelli che di testa deposita in rete il cross di Martin. Il festival del gol è iniziato, al 18' inizia lo show di Gudmundsson che segna la prima delle sue quattro reti nel solo primo tempo, le altre al 26', 34' e 44', in mezzo c'è spazio anche per la doppietta di Sabelli, mentre al 36' arriva l' autogol della squadra locale.

Nel secondo tempo Gilardino vara una "strana" novità, il suo Genoa si ripresenta in campo in dieci uomini e non in undici, per scelta tecnica. La formazione della ripresa cambia completamente rispetto a quella del primo tempo, davanti a Leali spazio a Hefti, Ilsanker e Matturro, sulle fasce Melegoni e Accornero, nel cuore del campo Frendrup e Jagiello, in attacco Yeboah e Yalcin. La gara riparte e i rossoblu continuano a segnare, al 47' gol di Jagiello, al 49' el 64' doppietta di Yeboah, poi tre minuti più tardi c'è gloria anche per Yalcin che segna anche il 12 gol del Grifone poco prima del fischio finale.