Genoa, 17 gol al Val Di Fassa: Vitinha scatenato

Il Genoa di Alberto Gilardino vince 17-1 contro i dilettanti del Val Di Fassa nella prima amichevole della stagione. Un test poco probante che ha evidenziato però alcuni singoli come il centrocampista Masini, autore della prima rete in assoluto della stagione rossoblu, di ritorno dall'Ascoli, e degli attaccanti tutti in rete nei due tempi di gioco con Vitinha cannoniere spietato.

Genoa-Val Di Fassa 17-1, i marcatori dell'amichevole

Come detto a dare il via alla pioggia di reti rossoblu è il 23enne Masini dopo appena dieci minuti di gioco. Seguono sempre nella prima frazione i gol di Ankeye, che farà poi doppietta, Messias e Gudmundsson, mentre il padrone di casa Lorenz ha infilato la palla in rete per il 5-1 del primo tempo. La formazione iniziale ha visto Leali tra i pali, Marcandalli, Bani e Vogliacco in difesa, Martin e Sabelli sugli esterni, Messias, Masini e Badelj in mezzo al campo e la coppia offensiva Gudmundsson e Ankeye.

Nella ripresa, dove fa il suo esordio Zanoli, si fa notare Vitinha, acquistato definitivamente dal Grifone in questo inizio di sessione di mercato e a segno per quattro volte contro il Val Di Fassa. Insieme al portoghese vanno in gol nel secondo tempo anche Ekuban, doppietta, Thorsby, Bohinen, anche per lui due reti, Matturro, Papadopoulos e poi c'è da annotare l'autorete di Rasom.

Il Genoa in ritiro a Moena giocherà altre due amichevoli contro il Venezia e contro il Mantova, il primo dei due test sarà il 20 luglio, il secondo il 25.