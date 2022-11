Genoa: Blessin a Pegli, ma aumentano i candidati per la sostituzione

La sconfitta con il Perugia, quarta gara senza vittorie per il Genoa, ha reso la posizione di Blessin sempre più difficile. L'allenatore tedesco è al centro del dibattito nella dirigenza rossoblu con due correnti opposte che stanno valutando il suo futuro. Secondo Il Secolo XIX una parte vuole continuare con l'attuale tecnico e l'altra invece sarebbe propensa all'esonero. Nel frattempo la squadra è scesa in campo a Pegli per il primo allenamento della settimana guidata sempre da Blessin.

Genoa, Blessin verso l'esonero: Andreazzoli e non solo per la panchina

Al momento una decisioen definitiva non è stata presa, ma il Genoa sembra che si stia guardando intorno per capire a chi affidare la panchina nel caso in cui si giungesse all'addio dell'attuale tecnico. In pole position ci sarebbe Aureliano Andreazzoli che il Grifone lo ha già allenato nel 2019 e con cui ci sarebbero già stati dei contatti secondo alcuni rumors. L'allenatore toscano è ancora sotto contratto con l'Empoli con cui l'anno scorso ha conquistato una brillante salvezza in Serie A, quindi prima di dire sì alla nuova avventura dovrebbe liberarsi dal club di Corsi.

Andreazzoli non è però l'unico nome per il Genoa, nelle ultime ore sono stati accostati ai genovesi: Bjielica che ha già allenato in Italia nello Spezia, l'ex mister del Lipsia Tedesco e infine la soluzione interna Alberto Gilardino che al momento è impegnato con la Primavera rossoblu.