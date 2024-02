Genoa, tredici allenatori in dieci anni: è record

La vita degli allenatori non è di certo facile ed è ancora più dura se la strada si incrocia con quella del Genoa. Il Grifone infatti è la formazione che negli ultimi dieci anni ha cambiato più tecnici tra le squadre di Serie A. Sono ben 13 dalla stagione 2014-2015 a oggi, più del Cagliari a quota 12 insieme all'Udinese. Gilardino è solo l'ultimo della lista e per ora resta in sella anche se c'è ancora da sciogliere la questione del rinnovo.

Dodici esoneri in 10 anni, il record del Genoa

La lunga lista dei suoi predecessori parte ovviamente dall'era Preziosi, presidente che in fatto di esoneri, anche lampo, è secondo a pochi in Italia. Dieci anni fa sulla panchina rossoblu c'era Gasperini che poi fu sostituito da Mandorlini, secondo della lista degli allenatori del Grifone negli ultimi dieci anni. Il terzo è Cesare Prandelli a cui sono seguiti Juric, Nicola, Thiago Motta, Andreazzoli, Maran, Konko, e Ballardini.

Il subentro dei 777 non ha cambiato molto la storia anche se va detto che Spors e gli altri dirigenti hanno dovuto affrontare un primo anno molto difficile culminato con la retrocessione, con poche colpe da attribuire al nuovo corso. Da quando è arrivata la nuova proprietà sono tre i mister che hanno gestito la rosa rossoblu: Shevchenko, Blessin e Gilardino, l'uomo che è riuscito a dare stabilità e l'unico che ha centrato gli obiettivi in questi ultimi anni.