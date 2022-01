Genoa, ufficiale l'esonero di Shevchenko

Ufficiale. Andriy Shevchenko è stato esonerato, non è bastata la buona prestazione contro il Milan in Coppa Italia per salvare la panchina del tecnico ucraino che in campionato ha raccolto solo tre punti in nove partite.

"La società - si legge in una nota - comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita".

In attesa di un nuovo allenatore, in pole position come anticipato nei giorni scorsi ci sarebbe l'allenatore tedesco Bruno Labbadia, i tempi rimangono comunque molto stretti perché lunedì 17 gennaio 2022 il Grifone dovrà scendere in campo per la sfida alla Fiorentina, valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A, molto probabilmente sarà Konko a guidare Destro e compagni, in attesa di novità.