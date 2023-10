Il Genoa e gli errori arbitrali, tutti gli episodi contestati

E' di nuovo polemica in casa Genoa per l'episodio del gol che ha portato in vantaggio l'Atalanta nella sfida terminata 2-0 di ieri al Gewiss Stadium. Il Grifone ha alzato il muro di fronte alla Dea, ha resistito e ha anche risposto per le rime in alcuni casi per oltre un'ora, poi è crollato sotto il colpo di Ademola Lookman. L'attaccante, una vera e propria spina nel fianco della retroguardia rossoblu per tutta la partita, ha segnato da terra dopo il contrasto efficace di Sabelli, portando in vantaggio i suoi e caricando i tre punti sul treno atalantino.

Atalanta-Genoa 2-0, la moviola sul gol di Lookman

L'episodio però non è chiaro tanto che in prima battuta l'arbitro Marelli annulla per un presunto tocco di mano in caduta del giocatore nerazzurro. E' a quel punto che interviene il Var guardando con attenzione tutta la scena e poi richiamando al monitor il direttore di gara, dopo alcuni minuti di attesa. La giacchetta nera visiona il video davanti a tutto lo stadio e poi assegna la rete perché l'eventuale tocco di mano non è visibile chiaramente dalle immagini.

Il dubbio resta, Lookman tocca o non tocca di mano? Il punto però non è questo, il punto è che il VAR deve intervenire solo su episodi chiari, in cui l'immagine svela in maniera certa l'eventuale svista dell'arbitro che così può cambiarla. In questo caso però le immagini non chiariscono se in caduta il giocatore tocca la sfera con la mano e quindi il VAR non doveva intervenire lasciando così invariata la prima decisione dell'arbitro.

Tutti gli errori arbitrali contro il Genoa

Il Genoa e gli arbitri nell'ultimo periodo proprio non riescono ad andare d'accordo. La rete di Lookman è solo l'ultimo episodio a sfavore del Grifone, prima della sosta contro il Milan perfino il presidente Zangrillo aveva tuonato per il mancato annullamento del gol di Pulisic, in cui il tocco di mano è decisamente più evidente rispetto a quello di Lookman. E non è finita qui perché nella terzultima partita giocata è chiara anche la spinta con cui Lucca sposta il diretto marcatore, appoggiandogli entrambe le mani sulla schiena, per poi segnare il momentaneo 1-1 dell'Udinese. E ancora nella sfida precedente a Marassi manca un cartellino rosso per Mancini della Roma che, già ammonito, alza il gomito per fermare Kutlu lanciato in velocità.

Quattro errori nelle ultime quattro giornate, e solo nell'ultimo caso la svista è ininfluente sul risultato perché alla fine il Genoa vincerà 4-1 senza problemi. Difficile dire quanti sono i punti persi per le decisioni dei direttori di gara, ma di sicuro qualcuno c'è: a Udine il gol di Lucca arriva con il Grifone in vantaggio 1-0 e in pieno controllo della gara, con il Milan, Pulisic segna a tre minuti dal novantesimo di una gara in cui i rossoneri non avevano praticamente creato pericoli dalle parti di Martinez, e ieri Lookman batte Leali in uno dei rari momenti in cui la Dea riesce ad arrivare vicino alla porta avversaria. Forse con altri tipi di fischi il Genoa non sarebbe reduci da due sconfitte di fila e da tre gare senza successi.