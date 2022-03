Genoa-Empoli, probabili formazioni: le scelte di Blessin

Genoa-Empoli è l'ennesima sfida cruciale per tenere accesa la fiammella della speranza in chiave salvezza. Il match, valido per la 28esima giornata di Serie A, si gioca alle ore 12:30 di domenica 6 marzo 2022 in uno stadio Luigi Ferraris che sarà pieno, la società ha anche applicato un regime di prezzi popolari con promozioni, per spingere la squadra verso la prima vittoria casalinga della stagione (sette pareggi e sei sconfitte finora). Ecco le scelte di Blessin e Andreazzoli.

QUI GENOA. Ancora infermeria piena per il Genoa: Cambiaso e Maksimovic si sono infortunati contro l'Inter, out anche Vanheusden e Czyborra mentre Piccoli, Bani ed Ekuban sono alle prese con qualche acciacco e saranno valutati con il passare delle ore. Linea a quattro davanti a Sirigu con Hefti, Ostigard, Vasquez e Calafiori, a centrocampo invece Sturaro e Badelj a fare diga. I maggiori dubbi sono sul fronte offensivo: Destro e Yeboah si giocano il ruolo di prima punta, dietro tre maglie e diversi pretendenti: Melegoni, Rovella, Portanova e Amiri.

QUI EMPOLI. L'ex Andreazzoli perde Ismajili per squalifica, al suo posto Romagnoli (l'alternativa è Tonelli) a formare la coppia centrale con Luperto; davanti a Vicario anche Stojanovic e Parisi a presidiare gli esterni. Centrocampo a tre con Zurkovski, Asllani e Bandinelli (in vantaggio su Benassi) mentre davanti Henderson e Bajrami dovrebbero supportare Pinamonti. Scalpitano anche Cutrone e Di Francesco, ma potrebbero essere armi a gara iniziata.

Probabili formazioni Genoa-Empoli

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vasquez, Calafiori; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Melegoni; Destro. All. Blessin.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkovski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All. Andreazzoli.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Calcio d'inizio: domenica 6 marzo, ore 12:30.

Dove vederla: Dazn e Sky.