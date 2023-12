Genoa-Empoli, probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Andreazzoli

Torna a Marassi il Genoa e spera che lo stadio amico possa dargli la spinta per cancellare la beffa di Frosinone. Ospite di turno sarà l'Empoli di Andreazzoli e Gilardino punta al terzo successo di fila casalingo, su tre scontri diretti, per allontanare ancora la zona retrocessione oggi distante quattro punti. Proprio i toscani con i loro 10 punti occupano quella posizione, colpa del peggiore attacco della Serie A (8 reti all'attivo) e della peggiore difesa (25), oltre che del peggior dato sulle sconfitte, nove in tredici giornate tra cui l'ultima nel pirotecnico 4-3 in casa con il Sassuolo.

Genoa-Empoli, le scelte di Gilardino

Gilardino riaccoglie Retegui ed è pronto a lanciarlo dal primo minuto con un altro dei recuperati di lusso del Grifone: Junior Messias. Una coppia del tutto nuovo che spera di far dimenticare l'assenza del gioiello Gudmundsson, ancora ai box al pari di Bani e Strootman. In difesa rispetto a Frosinone dovrebbe tornare Vasquez, a sinistra solito ballottaggio Haps-Martin con il primo in vantaggio, mentre in mediana il Grifone potrebbe osare schierando con Frendrup e Badelj il più offensivo Malinosvkyi, reduce dal super gol dello Stirpe.

Genoa-Empoli, le scelte di Andreazzoli

Meno problemi di infermeria per l'Empoli che deve rinunciare a Pezzella e probabilmente anche al gioiellino Baldanzi. Il talento non è in buone condizioni, forse riuscirà a entrare tra i convocati, quasi impossibile vederlo in campo dall'inizio. Così vicino a Caputo ci saranno Cambiaghi e Cancellieri, in mediana insieme a Fazzini e Maleh scalpitano Ranocchia e Kovalenko.

Genoa-Empoli, probabili formazioni

Genoa (3-5-2) Martinez, De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi; Retegui, Messias

Empoli (4-3-3) Berisha, Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Kovalenko, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri

Genoa-Empoli, dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Genoa ed Empoli di sabato alle 15 al Ferrari sarà trasmessa da Dazn sul sito e sulla App ufficiale della piattaforma che detiene i diritti di tutte le gare di Serie A. La telecronaca sarà affidata a Luca Farina con il commento tecnico di Fabio Bazzani.