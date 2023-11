Genoa-Empoli, Retegui ok: in sei saltano la sfida

La buona notizia in casa Genoa in vista della sfida con l'Empoli è che Mateo Retegui è pronto. L'attaccante ha lavorato in gruppo ieri e sarà con ogni probabilità titolare sabato alle 15 al Ferraris. Il suo ritorno è fondamentale per dare spessore all'attacco del Grifone in cui potrebbe partire dal primo minuto anche Junior Messias, nella speranza che l'ex Milan si sia messo definitivamente alle spalle l'ultimo periodo tormentato dagli infortuni.

Genoa-Empoli, il punto sugli infortuni

La lista degli assenti per Gilardino resta comunque lunga, fuori dai giochi sicuramente Gudmundsson che dovrebbe rientrare con il Monza la prossima settimana, out Bani in una difesa in cui tornerà titolare Vasquez, assenti anche Ekuban e Jagiello. L'ultimo ad aggiungersi all'elenco è stato Strootman.

L'olandese è stato vittima di un infortunio muscolare con il Frosinone, per questo la sua gara è durata appena quaranta minuti. In settimana è arrivato l'esito degli esami che ha confermato la lesione che lo terrà ai box almeno tre settimane, se non addirittura un mese. Al suo posto si scalda Malinovksyi, ottimo protagonista allo Stirpe.

Migliore la situazione in casa Empoli in cui non ci sarà il solo Pezzela che sta ancora recuperando da un brutto infortunio, difficile possa tornare prima della fine del 2023. Il vero dubbio della vigilia riguarda il gioiello Baldanzi, il pericolo numero uno per Gilardino. L'attaccante non sta bene, continua a non lavorare in gruppo e questo fa pensare che non riuscirà ad essere in campo a Marassi, al massimo potrà essere convocato e andare in panchina.