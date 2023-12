Genoa-Empoli 1-1, pagelle: classe Messias, sentenza Malinovskyi, male Vogliacco

Squadra in casa

Squadra in casa Genoa

Cancellieri risponde a Malinovskyi e al Ferraris tra Genoa ed Empoli finisce 1-1. Il Grifone non riesce ad imporre la legge di Marassi anche se nel primo tempo non solo va in vantaggio ma colpisce anche una clamorosa traversa. Nella ripresa meglio i toscani che trovano anche il pari.

Messia fino a quando resta in campo è il migliore dei suoi, Malinovskyi a il merito di segnare la rete del momentaneo vantaggio, male invece Vogliacco che sbaglia sul pareggio degli ospiti e non solo.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.