Genoa-Empoli 1-1, Grifone riagguantato da Cancellieri

Questa volta il Genoa non riesce ad imporre la legge di Marassi. I rossoblu di Gilardino pareggiano contro l'Empoli 1-1 gettando al vento la possibile terza vittoria di fila tra le mura amiche. Sono infatti i padroni di casa a passare in vantaggio con Malinovskyi nel primo tempo dove Messias colpisce anche una traversa, nella ripresa arriva però il pari di Cancellieri appena entrato.

Genoa-Empoli 1-1, la cronaca

Gilardino ritrova Retegui e lo lancia nella mischia fin dal primo minuto in un attacco tutto nuovo, c'è infatti Messias al suo fianco, all'esordio da titolare, vista l'assenza di Gudmundsson. Cambio anche a sinistra dove Vasquez prende il posto di Haps, mentre nella difesa ancora orfana di Bani, gioca Vogliacco con Dragusin e De Winter, come a Frosinone. Parte subito forte il Grifone con lo spunto di Messias e il cross pericoloso di Vasquez su cui arriva Sabelli, ma l'impatto con il pallone non è dei migliori. Al 18' grande giocata di Maldini che va via ad un paio di giocatori rossoblu e poi calcia di destro, ma anche in questo caso la mira è sballata. Pochi secondi dopo altro lampo di classe di Messias che pennella un lungo cross per Retegui che si allunga per colpire di testa senza però trovare il bersaglio grosso.

Al 30' il Genoa sfonda ancora a sinistra con Vasquez che azzecca il cross per Messias, l'ex Milan calcia di sinistro supera il portiere ma la palla si schianta sulla traversa. E' l'antipasto del vantaggio, dopo un batti e ribatti al limite dell'are di rigore il pallone finisce sul piede mancino di Malinovskyi, l'ucraino esplode il tiro che si infila nell'angolo basso della porta di Berisha. Seconda rete consecutive per il centrocampista, una sentenza con il suo sinistro.

Il Genoa riparte forte anche nella ripresa, altra azione convulsa su cui Frendurp ci mette la testa da buona posizione ma la sfera viene respinta dalla difesa. Al 55' giallo pesante per Malinovskyi che da diffidato viene ammonito e salterà la prossima gara con il Monza. La seconda frazione non offre grandi spunti, fino al 67' quando Andreazzoli cambia Maldini con Cancellieri e pesca il jolly, è infatti l'ex Lazio pochi secondi dopo ad anticipare Vogliacco e di testa a infilare in rete il pareggio su assist di Kovalenko.

E' il momento di osare e Glilardino pesca dalla panchina il giovane Fini che va ad affiancare Retegui in attacco. L'Empoli sembra avere qualcosa in più dopo il gol, il Genoa non riesce più a fare gioco e a rendersi pericoloso se non con un tiro cross di Sabelli che al 79' finisce tra le braccia di Berisha. Passano due minuti e Fini va vicinissimo alla rete con un colpo di sinistro in precarie condizioni di equilibrio che finisce di pochissimo a lato. Nel finale il Grifone prova l'assalto, ma non riesce a trovare la rete della vittoria

Genoa-Empoli 1-1, il tabellino

Reti: 37' Malinovskyi, 67' Cancellieri

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Dragusin 6, De Winter 6, Vogliacco 5,5; Sabelli 5,5 (84' Puscas s.v.), Frendrup 6, Badelj 6, Malinovskyi 6,5 (73' Fini 6), Vasquez 6,5 (73' Haps); Messias 7 (65' Kutlu), Retegui 5,5.

Empoli (4-3-3): Berisha 6; Bereszynski 5, Ismajli 6, Luperto 6, Cacace 6; Fazzini 6 (46' Kovalenko 6,5), Ranocchia 5,5 (55' Grassi 6), Maleh 5 (76' Marin); Cambiaghi 5,5, Caputo 5 (94' Shpendi), Maldini 6 (65' Cancellieri 7).

Arbitro: Aureliano di Bologna

Note: ammoniti: Ranocchia, Malinovskyi, Vogliacco, Badelj