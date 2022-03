VIDEO | Genoa-Empoli 0-0: ennesimo pareggio inutile, ma manca un rigore

Non basta l'ennesima prestazione di carattere e grinta per ottenere i tre punti e tenere accesa la fiammella della speranza in chiave salvezza. Il Genoa sbatte contro il muro eretto dall'Empoli, pareggia 0-0 e rimane lontanissimo dal quartultimo posto. Poco fortunato il Grifone che ha avuto diverse occasioni per passare in vantaggio e reclama anche un calcio di rigore per un contatto tra Benassi e Portanova nel primo tempo. Dopo un avvio di marca toscana con due occasioni per Bajrami, esce la formazione di Blessin: salvataggio miracoloso di Asllani sulla linea di porta al 19' su Ostigard, risposta di Vicario su Portanova al 24' e tenativi anche per Vasquez, Yeboah e Melegoni. Nella ripresa subito un miracolo di Vicario su Portanova con la palla deviata sulla traversa, poi da calcio piazzato la formazione di Blessin crea diverse occasioni, ma non passa. Nel recupero Luperto di testa spaventa Sirigu, ma il risultato non cambia. Buon punto per l'Empoli, che mantiene un ampio vantaggio sulla zona rossa.

Genoa-Empoli 0-0, la cronaca

Parte meglio l'Empoli che tra 7' e 8' spaventa il Grifone con Bajrami, punizione di poco alta sulla traversa e poi gran parata di Sirigu su un bolide dal limite dell'area. Reagisce la formazione di Blessin che al 17' ha l'occasionissima per passare in vantaggio: Vicario è battuto sull'incornata di Ostigard da corner, ma Asllani salva sulla linea di porta. Buon momento per i rossoblù che al 21' sfiorano la traversa con un colpo di testa di Maksimovic e al 24' impegnano Vicario da distanza ravvicinata con Portanova, al 33' invece protestano dopo un contatto dubbio in area tra Benassi e Portanova, l'arbitro lascia proseguire (decisione molto dubbia, il var non interviene), poi ammonisce Blessin per le proteste. Continua a spingere anche ne finale il Genoa che ci prova con Vasquez (38') e Yeboah (40') su sviluppi di calcio piazzato, ma anche con Melegoni (41') in diagonale, Vicario para senza problemi e si va all'intervallo senza gol.

Nella ripresa pressing alto del Grifone e grande occasione per il vantaggio al 55': siluro di Portanova e miracolo di Vicario che mette sulla traversa e salva l'Empoli, dalla bandierina ancora pericoloso Ostigard con un colpo di testa che termina di poco a lato. Continuano a provarci i rossoblù, pericolosi ancora da calcio piazzato con un colpo di testa di Destro che termina alto di poco (71'), al 74' è però decisivo Sirigu su una botta dalla distanza di Bandinelli respinta in tuffo dal portierone del Genoa. Nel finale ci prova ancora Destro di testa su cross di Hefti all'80', ma anche l'Empoli ha un'occasione nel recupero con Luperto su sviluppi di punizione calciata da Stulac, la palla termina alta e il match termina, dopo cinque minuti di recupero, a reti bianche. La missione salvezza della formazione rossoblù sembra, sempre di più, 'impossible'.

Genoa-Empoli 0-0, tabellino e voti

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6.5; Hefti 6.5, Makskimovic 6, Ostigard 6.5, Vasquez 6.5; Sturaro 6, Badelj 6; Gudmundsson 6.5, Melegoni 6 (63' Amiri 5), Portanova 6.5 (62' Rovella 6); Yeboah 5 (55' Destro 5.5). All. Blessin.

Empoli (4-3-3): Vicario 7; Stojanovic 5.5, Romagnoli 6, Luperto 5.5, Parisi 5.5; Zurkowski 6 (73' Tonelli 6), Asllani 7 (73' Stulac 6), Benassi 5.5 (62' Bandinelli 6); Bajrami 6 (62' Henderson 6), Pinamonti 5, Verre 5 (51' La Mantia 5.5). All. Andreazzoli.

Arbitro: Aureliano di Bologna

Note: ammoniti Sturaro, Luperto, Portanova, Yeboah, Verre, Bandinelli, Rovella.