Genoa-Empoli 0-0, le pagelle: Portanova e Ostigard sfortunati, i problemi sono in attacco

Alexander Blessin si conferma 'mister ics': contro l'Empoli arriva il sesto pareggio consecutivo, il secondo a reti bianche dopo quello contro l'Inter, la missione salvezza sembra sempre più impossibile. Il Genoa rimane infatti al penultimo posto in classifica, sale a quota 18 punti (- 7 dal quartultimo posto occupato dal Cagliari) e a dieci giornate dalla fine del campionato serve davvero un miracolo per rimanere in Serie A. Nel primo tempo parte forte l'Empoli che ha subito due occasioni con Bajrami, poi però è dominio rossoblù: salvataggio miracoloso di Asllani su Ostigard al 19', proteste per un rigore negato su Portanova al 24' e tenativi anche per Vasquez, Yeboah e Melegoni. Nella ripresa Vicario è subito miracoloso su Portanova (palla deviata sulla traversa), poi ci provano da calcio piazzato Ostigard e Destro, ma anche l'Empoli crea un paio di palle goal: la prima con Bandinelli sulla quale è bravo Sirigu e la seconda, nel recupero, con Luperto che di testa manda alto da buona posizione.

VIDEO | Genoa-Empoli 0-0: gli highlights

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.