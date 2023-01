Genoa, ufficiale l'acquisto di Dragus

La colonia rumena del Genoa si amplia, dopo Dragusin e Puscas arriva un altro connazionale: è Denis Dragus attaccante che da tempo era nel mirino del Grifone. La trattativa è entrata nel vivo nel momento in cui Yeboah ha lasciato Genova per approdare all'Augsburg in Bundesliga. A quel punto Gilardino aveva bisogno di un nuovo giocatore offensivo che potesse giocare insieme o al posto di Coda e Puscas, entrambi in ottimi momento di forma e in rete anche sabato scorso a Benevento.

Genoa, ufficiale Dragus

L'ufficialità dell'acquisto è arrivata oggi con una nota del club rossoblu: "Denis Dr?gu? è un nuovo giocatore del Genoa. L'attaccante rumeno classe 1999 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dallo Standard Liegi. In carriera ha vestito anche le maglie di Viitorul Costanza e Crotone. Dr?gu? vanta 5 presenze e 2 reti nella nazionale maggiore della Romania".

Dragus ha in bacheca una Coppa e un Supercoppa vinte in patria, poi ha fallito l'approccio, da giovanisismo, con il calcio italiano, con il Crotone in Serie A solo nove presenze e nessuna rete per lui. Meglio ha fatto con lo Standard Liegi, società di proprietà di 777 Parteners e storica formazione belga con cui ha messo referto 47 presenze in tutto in una stagione e mezzo. Nei primi mesi del campionato Dragus si è messo in luce segnando 4 gol in 19 gare risultando il capocannoniere della squadra insieme al centrocampista marocchino Amallah e al danese Zinckernagel.