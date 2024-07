Quanto ha guadagnato il Genoa dai diritti TV

E' il momento di fare i conti per la Serie A, è stato infatti svelato come son stati suddivisi gli introiti derivanti dai diritti televisivi per lo scorso campionato. I criteri non cambiati rispetto al passato, anche se è stato aggiunto un premio per chi ha fatto giocare più minuti ai giovani, che però vale solo l'1% di tutta la torta. Le big restano in cima al gruppo, irraggiungibili per tutti se si pensa che l'Inter ha guadagnato più di 100 milioni mentre Milan e Juve sono ben oltre gli 80.

Genoa e diritti tv, quanti milioni nelle casse rossoblu

Il Genoa in totale è arrivato a percepire 47,4 milioni di euro, con la fetta più grande che arriva da 26,8 milioni che è quanto è stato deciso di dividere in parti uguali tra tutti i team di Serie A. A questi vanno aggiunti i milioni per il radicamento sociale, 3,8 per l'audience media, 7,9 per gli spettatori allo stadio e 0,4 per i minuti concessi ai giovani calciatori. Si passa poi ai risultati sportivi con 2,2 milioni per i risultati storici, 1,2 per gli ultimi cinque campionati, 3,7 per la posizione nell'ultimo campionato e 1,4 milioni per i singoli punti ottenuti nell'ultimo torneo. Il finale di campionato degli uomini di Gilardino ha quindi dato una certa spinta agli introiti.

La classifica dei guadagni dei diritti tv

1. Inter 101 milioni

2. Milan 87,4

3. Juventus 86,7

4. Roma 71,4

5. Napoli 66.9

6. Lazio 66,8

7. Atalanta 60,4

8. Fiorentina 59,4

9. Bologna 56,2

10. Genoa 47,4

11. Torino 47,3

12. Lecce 40,1

13. Udinese 39

14. Verona 38,4

15. Cagliari 37,1

16. Sassuolo 35,8

17. Monza 35,3

18. Empoli 32,9

19. Salernitana 31,6

20. Frosinone 31,3