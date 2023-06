Genoa, le date della prossima Serie A

La cavalcata della Serie B è ormai alle spalle, in casa Genoa si inizia a pensare al prossimo massimo campionato con l'obiettivo di mantenere la categoria, per questo la società si sta muovendo a caccia dei rinforzi giusti da regalare a Gilardino. Già pronto l'acquisto del laterale mancino Aaron Martin, arriveranno un centravanti, forse anche due, un centrocampista di peso e probabilmente un titolare a destra.

Serie A 2023-2024: le date ufficiali

Dopo il mercato sarà il campo a parlare. L'esordio ufficiale del Grifone sarà in Coppa Italia il 13 agosto, probabilmente con il Modena, anche se gli incroci devono essere ancora ufficializzati. Poi toccherà al campionato con la prima giornata che sarà il 20 agosto, mentre il massimo campionato si concluderà il 26 maggio. Solo uno il turno infrasettimanale previsto, il 27 settembre, con quattro soste per la Nazionale: il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo. In questa stagione è stato poi deciso che la Serie A non si fermerà per la classica sosta natalizia, ci sarà quindi un turno durante le festività.

La prossima data da circoletto rosso per i tifosi sarà il 5 luglio quando verrà annunciato il calendario della prossima Serie A. La cerimonia sarà trasmessa in diretta a partire dalle 12 su DAZN e sul canale ufficiale Youtube della Lega Serie A.