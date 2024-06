Genoa, le date delle amichevoli durante il ritiro estivo

Non tutte le componenti del mondo Genoa sono in vacanza in questo momento. Gli uomini mercato lavorano per creare la nuova rosa di Gilardino, e tante sono le trattative in entrate e in uscita, mentre il resto degli uomini di Villa Rostan sono impegnati nell'organizzazione del ritiro estivo che scatterà il 13 luglio, dopo raduno e test al Signorini di Pegli, e si concluderà il 26 dello stesso mese.

Genoa in ritiro a Moena, le date delle amichevoli

Tanti i tifosi che hanno già organizzato il proprio viaggio a Moena che per la seconda volta ospita il ritiro estivo del Grifone. Lo staff è al lavoro per l'organizzazione di tutto quello che ruoterà intorno al campo di allenamento, eventi, serate speciali e poi i Camp per i bambini a Soraga. La macchina è in moto da tempo e ci sono novità anche per quello che riguarda il calendario di lavoro degli uomini di Gilardino.

Il Genoa ha infatti ufficializzato le prime tre date da circoletto rosso della stagione rossoblu, quelle delle amichevoli che si disputeranno al "Benatti" di Moena. La prima sarà la sgambata di inizio lavori, il 14 luglio i ragazzi di Gilardino affronteranno la selezione locale dilettantistica dei Monti Pallidi. Il secondo test sarà il 20 luglio, con avversario ancora da definire, mentre il 25 chiuderà il ritiro la partita contro il Mantova appena promosso in Serie B dopo una splendida cavalcata nel girone A di Serie C concluso da capolista.