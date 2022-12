Genoa: Criscito torna, è ufficiale e sarà molto utile

Domenico Criscito è un nuovo giocatore del Genoa. L'annuncio ufficiale è arrivato attraverso il profilo twitter del club. Per il difensore si tratta del quinto ritorno in rossoblu dove è calcisticamente crsciuto nelle giovanili e dove ha raggiunto anche la Nazionale nelle nove stagioni passate a Marassi. Dopo aver annunciato l'addio al Torotno negli scorsi mesi, l'ex capitano sembrava poter dire addio al calcio ma ha deciso di tornare a Pegli dove tra l'altro si allena già da qualche giorno.

Il ritorno di Criscito sarà molto utile al Genoa

Criscito torna al Genoa ma non farà da comparsa o solo da uomo spogliatoio. Il suo carsima sarà importante per puntare al pronto ritorno in Serie A, ma anche in campo potrebbe avere un ruolo fondamentale. Il Grifone infatti dopo l'infortunio di Pajac ha una voragine a sinistra, Sabelli è stato spostato di fascia, ma appare meno efficace di quando gioca a destra, la riprova è arrivata ieri quando ha dimenticato Cheddira in occasione del pareggio del Bari.

Il ritorno di Criscito potrebbe colmare questa lacuna, l'ex capitano infatti nasce proprio da laterale e in quel ruolo potrebbe essere subito utilizato. Non solo però, perché con l'avanzare della carriera il mancino è diventato anche un centrale affidabile e così potrebbe in caso di bisogno dare il cambio alla coppia Dragusin-Bani che ha protetto la porta rossblu in maniera eccelsa da quando Gilardino si è seduto in panchina, solo un gol al passivo in quattro giornate.

Bentornato quindi a Mimmo Criscito, un vero e proprio colpo di mercato e non solo un ritorno romantico.