Genoa, Criscito è vicino al ritorno

La storia d'amore tra il Genoa e Domenico Criscito non è ancora finita. Il difensore è pronto a tornare a vestirsi di rossoblu già nei prossimi giorni, secondo le ultime indiscrezioni l'intesa tra le parti è ad un passo e ci sarebbe solo da completare l'iter burocratico. Un colpo a zero per il Grifone visto che il giocatore nelle scorse settimane aveva detto addio al Toronto che lo aveva accolto la scorsa estate dopo la retrocessione rossoblu.

Il ritorno di Criscito al Genoa

Per Criscito sarebbe un ritorno, cresciuto nelle giovanili del Genoa, con cui ha esordito in prima squadra nel 2003, il primo vero campionato da titolare è quello del 2006-2007 che gli vale una seconda occasione alla Vecchia Signora, anche in questo caso però l'avventura a Torino dura solo un anno e il Grifone lo riaccoglie a braccia aperte. Nel 2011 il secondo addio con la lunga esperienza allo Zenit San Pietroburgo che dura ben 7 anni, fino al 2018.

Poi il nuovo rientro a Genova, il resto è storia recente con quattro stagioni passate a lottare per la salvezza e la retrocessione della scorsa stagione con il rigore sbagliato nel derby con la Sampdoria. Non sarà questo però l'ultimo fotogramma di Domenico Criscito nel Genoa, nei prossimi giorni sarà ancora rossoblu.