Genoa, l'ultimo ballo di Mimmo Criscito

È finita come voleva lui e non come il destino sembrava aver scelto, con la grande festa per il ritorno in Serie A e non con le lacrime per la retrocessione. Lo aveva promesso Mimmo Criscito, non sarebbe finita così, non sarebbe finita con quel maledetto rigore parato da Audero che aveva certificato la discesa agli inferi del calcio del Grifone. E così è stato, oggi, nell'ennesimo giorno di festeggiamenti, il difensore mancino si ritira dal calcio giocato dopo una vita passata in rossoblu tra momenti esaltanti e altri meno.

Genoa, il ritiro di Mimmo Criscito

La storia di Criscito al Genoa inizia nelle giovanili e poi con l'esordio a soli 16 anni in Serie B. Il passaggio alla Juventus Primavera coincide con il primo contatto con Gasperini con il mancino che vince tutto con i giovani bianconeri per poi tornare al Genoa nell'anno della risalita in Serie A proprio con il Gasp in panchina. Da lì viaggia un paio di volte tra Genova e Torino con la Juve che lo boccia forse con troppa fretta e così lui si gode le stagioni più belle della storia recente del Grifone, quelle del ritorno in Europa. Quel Genoa bello e vincente ha nel numero 4 un difensore di qualità e cuore che conquista tutti in campo e fuori, arriva in Nazionale e si lega in maniera indissolubile con l'ambiente.

Seguono gli anni allo Zenit, utili per fare un'esperienza diversa e continuare a crescere come uomo e giocatore, ma il richiamo della Lanterna non si spegne mai e così nel 2018 torna e lotta per tante stagioni per restare in Serie A, impresa che riesce sempre fino a quel maledetto rigore. Non poteva finire così, lo aveva promesso Criscito che a gennaio torna da Toronto per riscrive l'ultimo capitolo della storia. Mimmo Criscito dice così addio al calcio nel pieno della festa, anzi chiudendola proprio con un rigore al 90' della sfida contro il Bari, ma non saluta il Genoa, per lui è già pronto un posto nello staff tecnico delle giovanili.