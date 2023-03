Genoa-Cosenza, probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Viali

Il Genoa scende in campo lunedì sera alle 20,30 al Ferraris per sfidare il Cosenza. I rossoblu sono stati sorpassati nel fine settimana dal Bari, serve quindi una vittoria per il controsorpasso sui "Galletti" al secondo posto. Gilardino è reduce da quattro partite senza sconfitta con due vittorie e due pareggi di cui l'ultimo in casa del Cagliari. Il Cosenza è invece ultimo in classifica con 26 punti ma continua a lottare per cercare la salvezza e nell'ultimo turno è tornato al successo nel derby con la Reggina.

Genoa-Cosenza: le scelte di Gilardino

Gilardino prepara un Genoa più offensivo per la gara contro il Cosenza. Il tecnico dovrebbe recuperare Bani e schierare la difesa a tre con Vogliacco e Dragusin. In mediana torna tra i convocati Strootman, ma i titolari saranno Badelj e Sturaro con possibile turno di riposo per Frendurp. In attacco senza Coda e Aramu i rossoblu dovrebbero schierare Puscas come centravanti sostenuto da Gudmundsson e Yalcin in leggero vantaggio su Salcedo e Dragus. Sugli esterni più Haps di Criscito, mentre Hefti rientra ma giocherà ancora Sabelli.

Genoa-Cosenza: le scelte di Viali

Dopo i due gol nel derby potrebbe trovare un posto tra i titolari Nasti con Marras alle spalle, anche se Cortinovis spinge per il sorpasso all'ultimo respiro. Al centro della difesa Rigione e Vasanen sono in vantaggio su Meroni, a centrocampo si va verso l'esclusione di Calò.

Genoa-Cosenza: le probabili formazioni

Genoa (3-4-2-1): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Haps, Badelj, Sturaro, Sabelli; Gudmundsson, Yalcin; Puscas.

Cosenza (4-3-2-1): Micai; Rispoli, Rigione, Vaisanen, D’Orazio; Brescianini, Voca, Florenzi; Marras, D’Urso; Nasti.

Genoa-Cosenza in diretta tv e streaming

La sfida tra Genoa e Cosenza sarà trasmessa in tv al canale 252 di Sky Sport, in streaming saranno invece attivi molti canali: Dazn, Helbiz Live, One Football, Sky Go e Now TV.