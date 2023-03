Genoa-Cosenza 4-0: show del Grifone nel fortino del Ferraris

Il Genoa stravince contro il Cosenza, finisce 4-0 con le reti di Dragusin, Gudmundsson, Puscas e Jagiello al Ferraris dove i rossoblu da quando è arrivato Gilardino hanno inserito le marce alte e adesso non si fermano più: sette le gare senza sconfitte in casa con sei successi di cui gli ultimi tre di fila e una difesa assolutamente ermetica, è questa la settima parte di fila a Marassi senza subire reti. La serata perfetta si conclude guardando la classifica, con i tre punti di oggi il Genoa ritrova il secondo posto perso solo per qualche ora dopo la vittoria del Bari del weekend.

Genoa-Cosenza 4-0, la cronaca

Gilardino ripropone la difesa a tre grazie al recupero di Bani che prende regolarmente il suo posto vicino a Vogliacco e Dragusin. In mediana tanti muscoli con Strootman, Badelj e Sturaro alle spalle della coppia d'attacco Gudmundsson-Puscas.

La gara parte con un copione già scritto, il Genoa attacca e il Cosenza si difende, al 19' prima occasione rossoblu con Sabelli che di testa colpisce la parte alta della traversa. Ci provano poi Gudmundsson e Strootman ma con poca fortuna. Il Genoa la sblocca al 32' con l'ormai solito Dragusin, il difensore rossoblu insacca di testa su assist direttamente da punizione di Gudmundsson, per il romeno è il terzo gol nelle ultime quattro partite. Poco dopo Grifone ancora pericoloso su calcio piazzato ed è sempre Dragusin protagonista ma questa volta non riesce ad arrivare sul pallone. Adesso è un assedio e Strootman con una sventola da fuori per poco non trova l'eurgol da fuori area. Al 42' trema tutto il Ferraris, il Cosenza va infatti vicinissimo al pari con il colpo di testa di D'Urso che supera Martinez ma si schianta sulla traversa.

Nella ripresa Viali inserisce Zilli per dare maggiore peso all'attacco ed è proprio il nuovo entrato che al 51' entra in area ma Vogliacco è super e lo chiude in angolo. La risposta del Grifone è con il tiro da fuori da Strootman che con un rasoterra velenoso deviato da Micai fuori di pochissimo. Al 56' il raddoppio del Grifone: la difesa del Cosenza pasticcia e lascia la palla a Gudmundsson che entra in area, salta il portiere e mette in rete. Passano due giri di lancette e Puscas fa tris, l'attaccante controlla, si gira e batte sul primo palo Micai, un gol da centravanti puro. Il Genoa continua a martellare, Frendrup viene murato, Micai salva su Gudmundsson e al 79' arriva la rete di Jagiello che entra in area e infila il portiere con il destro. Prima della fine Gilardino regala l'esordio in prima squadra al giovanne Accornero e la standing ovation a Gudmundsson che gli lascia il posto.

Tabellino e voti Genoa-Cosenza 4-0

Marcatori: 33' Dragusin, 56' Gudmundsson, 58' Puscas, 79' Jagiello

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Bani 6 (63' Criscito s.v.), Vogliacco 6,5, Dragusin 7; Sabelli 7 (71' Hefti s.v.), Strootman 7, Badelj 6 (63' Jagiello 6,5) Sturaro 6 (63' Frendrup 6), Haps 6,5; Gudmundsson, 7,5 (82' Accornero s.v.) Puscas 7.

Cosenza (4-3-2-1): Micai 6,5; Rispoli 5,5, Meroni 5, Vaisanen 5, Venturi 5,5; Brescianini 5,5, Calò 4,5 (71' Kornivig s.v.), Cortinovis 5,5 (46' Zilli 5); Marras 5 (65' La Verdera 5), D’Urso 5; Nasti 5 (65' Delic s.v.).

Arbitro: Giuia di Olbia

Note: ammoniti: Marras, Zilli