Genoa-Cosenza 4-0, le pagelle: Gudmundsson imprendibile, Sabelli e Strootman tra i migliori

Non c'è partita al Ferraris dove il Genoa stravince contro il Cosenza 4-0 riprendendosi il secondo posto in classifica. La squadra di Gilardino viene letteralmemnte trascinata da Gudmundsson autore del secondo gol e degli assist per il primo e il quarto. Tanti sono i protagonosti in positivo della festa del Grifone, Strootman torna titolare ed è il padrone del centrocampo, bene anche Sabelli.

Dopo una vittoria 4-0 non ci possono essere insufficienze, i due giocatori meno brillanti del Grifone sono forse Sturaro e Badelj, Gilardino li cambia nella ripresa anche per fargli titare il fiato.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.