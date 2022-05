L'orgoglio del popolo genoano: dopo la retrocessione, il corteo

L'orgoglio del popolo rossoblù dopo la retrocessione in Serie B. Dopo il 'funerale' dei tifosi blucerchiati con corteo in centro e festa in piazza De Ferrari, dove non sono mancate le polemiche per i muri imbrattati in via XX Settembre, anche i supporter del Grifone hanno deciso di scendere in piazza.

Lo faranno sabato 21 maggio 2022 dopo la partita contro il Bologna, l'ultima della sfortunata stagione 2021/2022. La decisione è stata presa durante una partecipata assemblea che si è svolta sotto la Gradinata Nord, allo stadio Luigi Ferraris.

Bandiere del Genoa anche alle finestre, maglie rossoblù allo stadio e corteo subito dopo la gara in direzione piazza De Ferrari, queste le iniziative lanciate dalla tifoserie, mentre la società ha adottato una politica di prezzi ultra scontati per l'ultima gara di campionato, che si giocherà sabato 21 maggio 2022 alle ore 17:15 allo stadio Luigi Ferraris. Biglietto a due euro per gradinata nord e sud e distinti a cinque euro, dieci per il settore ospiti. Per quello che riguarda le tribune, 19 euro per qualle inferiore e 40 per la superba.