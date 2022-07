Genoa, i convocati per il ritiro: in 32 a Bad Häring

Nel pomeriggio di lunedì 18 luglio 2022 il Genoa comincerà il proprio ritiro a Bad Häring in Austria, sono 32 i giocatori convocati da Alexander Blessin per il lavoro in altura fino al 28 luglio. Un periodo fondamentale anche per compiere alcune scelte e scremare una rosa sicuramente molto ampia. Ecco tutto l'elenco dei convocati diviso per ruolo.

Portieri

Agostino Giuseppe

Martinez Josep

Semper Adrian

Vodisek Rok

Difensori

Bani Mattia

Candela Antonio

Czyborra Lennart

Dragusin Radu

Hefti Silvan

Pajac Marko

Sabelli Stefano

Vogliacco Alessandro

Centrocampisti

Badelj Milan

Besaggio Michele

Cassata Francesco

Frendrup Morten

Galdames Pablo

Ilsanker Stefan

Jagiello Filip

Lipani luca

Masini Patrizio

Melegoni Filippo

Portanova Manolo

Sturaro Stefano

Attaccanti